LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci

FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre partida FCSB - UTA de astăzi, de la ora 19:00. 

FCSB - UTA, duel contând pentru etapa a doua din play-out, se va disputa astăzi, începând cu ora 19:00. Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT de către Sport.ro

FCSB (locul 9, 24 de puncte) vine după un semieșec, 0-0 acasă contra codașei Metaloglobus, în timp ce UTA (locul 7, 25 de puncte) a început cu dreptul play-out-ul, victorie la Arad cu 3-2 împotriva celor de la Hermannstadt.

Cele două formații s-au întâlnit deja de trei ori în stagiunea actuală. Bucureștenii au avut câștig de cauză în campionat (4-0 și 4-2), în timp ce arădenii s-au impus în Cupa României (3-0).

Analiza lui Mirel Rădoi înainte de FCSB - UTA

Mirel Rădoi a menționat, înaintea confruntării, care sunt principalele sale preocupări din punct de vedere tactic. 

„Va fi o partidă interesantă între două echipe care încearcă, cumva, să-și pună amprenta asupra jocului în fiecare moment și la final să aibă de partea sa cele trei puncte. Să vedem cum desfacem acel 4-4-2, 4-4-1-1 în propria jumătate cu un Roman foarte disponibil. Ca după aceea, pe tranziție, el să primească mingea și să joace pentru Coman și Abdallah în spațiu. 

Pentru mine, astea sunt gândurile pe care le-am de foarte multe zile. După aceea, trebuie să vedem dintre cei trei fundași centrali pe care i-au rotit care vor fi cei doi. Parcă, au calității asemănătoare, dar la nivel de detalii au și anumite lucruri pe care noi putem să le acționăm acolo, să profităm de ele.  

Nu aș face o comparație cu meciul nostru câștigat de la Arad, căci va fi cu totul și cu totul alt scenariu, pentru că am câștigat acea partidă jucând din minutul 54 cu un om în plus. După aceea, la 2-1, să nu uităm ocazia cu scărița lui Abdallah, probabil am fi reușit să câștigăm, dar la 2-2 și în paritate numerică, poate era mult mai dificil. 

Nu va fi un scenariu la fel. Și când eram la Craiova, vă mai spun sincer, credeam că UTA va aborda aceeași tactică pe care o avusese în meciurile trecute, însă, după aceea, n-am putut să-i mai scoatem din ultimii 20 de metri. Nu știu cum va fi acum, asta vom afla mâine seară. Dar de asta am și spus că am exagerat cumva săptămâna asta pe atacurile poziționale. Adică luând în calcul și ceea ce s-a întâmplat la Metaloglobus, ceea ce se poate întâmpla și cu UTA și pentru celelalte partide.

Putem părea în momentul ăsta puțin într-un dezavantaj, pentru că am jucat două zile mai târziu. Dar, în situația în care suntem și cum avem mare nevoie de puncte, nu cred că se poate pune problema oboselii sau să resimțim alți factori care ar putea să ne împiedice să fim la capacitate întreagă pentru această partidă”, a transmis Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare jocului. 

Adrian Mihalcea, despre FCSB: „Nu e vorba de delăsare”

La rândul său, Adrian Mihalcea a prefațat partida contra celor de la FCSB. 

„Jucăm din nou cu FCSB, de data aceasta într-o altă competiție aș putea să spun, într-un alt context. FCSB are un nou antrenor. Pe Elias Charalambous, sincer, eu l-am considerat unul dintre cei mai buni antrenori din Superligă. În momentul în care schimbi antrenorul și metodologia sau intensitatea din timpul săptămânii și, bineînțeles, și sistemul, pot apărea astfel de nesincronizări. 

Dar, în același timp, calitatea, inteligența jucătorilor te face să te adaptezi mult mai repede. Sper să existe în continuare această nesincronizare totală a lor și să nu reușească să iasă din această perioadă mai puțin bună nici împotriva noastră. Am văzut și am analizat meciul lor cu Metaloglobus, poate nu e cel mai relevant, dar – până la urmă – am putut să extragem niște idei. 

Trebuie să fim poate mai pregătiți și mai prezenți pe tot parcursul jocului pentru că au un sistem mult mai ofensiv, care, prin dinamica jucătorilor, îți poate pune probleme. Cu siguranță nu e vorba de delăsare, cu siguranță este o dezamăgire prin ratarea play-off-ului și doar atât. Dar, în același timp, au un nou obiectiv, acela de a câștiga play-out-ul și de a juca acel meci de baraj. Deci practic există un obiectiv care în momentul de față este realizabil. 

Va fi un meci pentru locul întâi al play-out-ului, în momentul de față. Însă, în orice context și conjunctură, FCSB rămâne aceeași echipă, cu jucătorii valoroși, aflați, în momentul de față, într-o perioadă mai puțin bună a lor. Vrem să profităm de acest lucru, pentru lucrul acesta ne-am pregătit și pot să spun că ne-am pregătit destul de bine săptămâna aceasta. Dar și moral suntem la cote destul de bune pentru a reuși să plecăm neînvinși de la București. 

Acum vom vedea, important e să reușim noi să ne capacităm și să avem o evoluție mulțumitoare care să ne apropie de aceste puncte câștigate. Noi întotdeauna am încercat să blocăm pe cât posibil jucătorii importanți. Bîrligea, într-adevăr, este unul dintre jucătorii lor importanți, dar nu o să luăm măsuri speciale. Încercăm să fim mai bine organizați, mai precauți în momentul în care ei ajung în jumătatea noastră și prin mișcarea lor pot destabiliza orice apărare”, a declarat Adrian Mihalcea, citat de sportarad.ro

Echipele probabile în FCSB - UTA

  • FCSB (4-1-3-2): M. Popa - V. Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru - Cisotti, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea. Antrenor: Mirel Rădoi. 
  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Odada, Sota – Fl. Iacob, Al. Roman, Tzionis – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.
