Vom avea 100% un fotbalist român în semifinalele Conference League!

Știm tabloul sferturilor din competiția continentală.

AEK AtenaRayo VallecanoRazvan MarinAndrei Ratiubogdan racovitan
AEK Atena şi Rayo Vallecano s-au calificat în sferturile de finală ale Conference League la fotbal, deşi au pierdut pe teren propriu meciurile din manşa secundă a optimilor.

Răzvan Marin vs Andrei Rațiu pentru un loc în semifinale

AEK, la care mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist, a fost învinsă pe teren propriu de NK Celje cu scorul de 2-0, dar reuşise să câştige prima manşă cu 4-0.

Nikita Iosifov (13) şi Rudi Pozeg Vancas (42) au marcat golurile slovenilor.

Fundaşul român Andrei Raţiu a jucat toate minutele la Rayo Vallecano, care a pierdut la Madrid cu Samsunspor (0-1), după 3-1 în prima manşă. Cherif Ndiaye (65) a marcat unicul gol al partidei.

AEK şi Rayo vor fi adversare în sferturile de finală, ceea ce înseamnă că unul dintre tricolorii Răzvan Marin și Andrei Rațiu va juca 100% în semifinalele competiției.

Bogdan Racovițan, OUT cu Rakow după 1-2 și 1-2 cu Fiorentina

Crystal Palace a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de AEK Larnaca (2-1), în Insula Afroditei, după 0-0 la Londra.

Mainz, echipă învinsă de Universitatea Craiova cu 1-0 în faza principală a competiţiei, a trecut de Sigma Olomouc cu 2-0, prin golurile înscrise de Stefan Posch (46) şi Armindo Sieb (82), în condiţiile în care echipa cehă a jucat în inferioritate numerică din min. 76, când a fost eliminat maghiarul Peter Barath. În tur, scorul a fost egal, 0-0.

Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei, a învins-o pe Rakow Czestochowa cu scorul de 2-1, în deplasare, scor identic cu cel din tur. Fundaşul român Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow.

Gazdele au deschis scorul prin Karol Struski (46), dar formaţia viola a întors rezultatul prin golurile lui Cher Ndour (69) şi Marin Pongracic (90+8).

AZ Alkmaar a surclasat-o pe Sparta Praga cu 4-0, după ce a câştigat şi în tur, cu 2-1. Isak Jensen (8), Troy Parrott (58), Sven Mijnans (62) şi Ro-Zangelo Daal (73) au înscris pentru batavi.

Şahtior Doneţk a pierdut acasă cu Lech Poznan, scor 1-2, dar merge mai departe după ce câştigase cu 3-1 în tur. Campioana Poloniei a condus cu 2-0, prin dubla suedezului Mikael Ishak (13, 45+7 - penalty), iar diferenţa a făcut-o autogolul lui Joao Moutinho (autogol, 67).

RC Strasbourg şi HNK Rijeka au terminat nedecis, 1-1, dar echipa alsaciană s-a calificat în sferturi după victoria cu 2-1 din tur. Valentin Barco (71) a egalat pentru echipa din Hexagon, după ce Toni Fruk (21) deschisese scorul pentru campioana Croaţiei.

Rezultatele și marcatorii din optimile Conference League

(+) AEK Atena - NK Celje 0-2

Au marcat: Nikita Iosifov 13, Rudi Pozeg 42.

În tur: 4-0.

AEK Larnaca - (+) Crystal Palace 1-2, după prelungiri

Au marcat: Enric Saborit 63, respectiv Ismaila Sarr 14, 99.

Cartonaşe roşii: Enric Saborit (AEK) 74, Petros Ioannou (AEK) 120+4.

În tur: 0-0.

(+) Mainz - Sigma Olomouc 2-0

Au marcat: Stefan Posch 46, Armindo Sieb 82.

Cartonaş roşu: Peter Barath (Sigma) 76.

În tur: 0-0.

Rakow Czestochowa - (+) Fiorentina 1-2

Au marcat: Karol Struski 46, respectiv Cher Ndour 69, Marin Pongracic 90+8.

În tur: 1-2.

(+) Rayo Vallecano - Samsunspor 0-1

A marcat: Cherif Ndiaye 65.

Cartonaş roşu: Zeki Yavru (Samsunspor) 90+4.

În tur: 3-1

(+) Şahtior Doneţk - Lech Poznan 1-2

Au marcat: Joao Moutinho (autogol) 67, respectiv Mikael Ishak 13, 45+7 - penalty.

În tur: 3-1.

Sparta Praga - (+) AZ Alkmaar 0-4

Au marcat: Isak Jensen 8, Troy Parrott 58, Sven Mijnans 62, Ro-Zangelo Daal 73.

În tur: 1-2.

(+) Strasbourg - HNK Rijeka 1-1

Au marcat: Valentin Barco 71, respectiv Toni Fruk 21.

În tur: 2-1.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală.

Programul sferturilor de finală din Conference League

Şahtior Doneţk - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

Rayo Vallecano - AEK Atena

Mainz - Strasbourg

Info: Agerpres

