În cazul unei victorii, echipa națională va disputa finalul play-off-ului împotriva câștigătoarei partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Hakan Calhanoglu, prezent în lotul Turciei pentru barajul cu România

Italianul Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, a anunțat lotul pentru baraj, iar tricolorii au primit o veste proastă. Hakan Calhanoglu, cel mai experimentat jucător din naționala Turciei, va fi prezent la baraj.

Prezența sa la națională era incertă, însă elevul lui Cristi Chivu s-a recuperat după accidentare și, cel mai probabil, va putea juca împotriva României la baraj.

De altfel, Montella se va baza și pe alte staruri din fotbalul mare: Arda Guler de la Real Madrid, Kenan Yildiz de la Juventus sau Salih Ozcan de la Borussia Dortmund.

Lotul Turciei pentru barajul cu România

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)