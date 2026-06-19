Corentin Moutet a înjurat într-un interviu transmis în direct de BBC. Ce a pățit după ieșirea necontrolată

Tenismenul francez Corentin Moutet, locul 36 mondial, a fost amendat cu 40.000 de dolari pentru înjurăturile pe care le-a rostit într-un interviu acordat marţi, după meciul său de la turneul Queen's de la Londra, a anunţat vineri ATP, o sancţiune împotriva căreia jucătorul a făcut apel, scrie agenţia France-Presse.

După victoria sa din primul tur, parizianul în vârstă de 27 de ani a rostit cuvântul "fuck" de şapte ori în interviul său de după meci, transmis în direct de BBC, în ciuda jenei pe care a simţit-o intervievatoarea sa, care l-a rugat de mai multe ori să nu mai profere această înjurătură.

Corentin Moutet, 40 de dolari amendă

"În urma utilizării limbajului vulgar de către Corentin Moutet (...), jucătorul a fost amendat cu 40.000 de dolari pentru conduita sa nesportivă", a indicat ATP într-un comunicat.

Moutet, care a pierdut în runda a doua joi, a confirmat că va face apel împotriva amenzii, a adăugat ATP. "Apelul său va fi analizat de comitetul de conformitate al ATP", a precizat circuitul masculin.

Agerpres

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