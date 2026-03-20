LIVE VIDEO | Bournemouth - Manchester United, exclusiv pe VOYO de la 22:00. Echipele probabile

Bournemouth - Manchester United , duel contând pentru etapa a 31-a din Premier League, se va disputa astăzi, începând cu ora 22:00. Confruntarea va fi transmisă în exclusivitate, în România, de către VOYO .

De asemenea, site-ul Sport.ro va reda în format LIVE VIDEO & TEXT cele mai importante faze ale meciului din campionatul Angliei.

Manchester United ocupă locul 3 în Premier League cu 54 de puncte, în timp ce Bournemouth se află pe poziția a 10-a cu 41 de puncte.

În tur, cele două formații au oferit o remiză incredibilă pe „Old Trafford”: 4-4! De asemenea, bilanțul ultimelor 10 confruntări directe este unul echilibrat: patru victorii pentru „diavolii roșii”, trei remize și trei succese pentru Bournemouth.

Manchester United a înregistrat în ultimele cinci meciuri din Premier League trei victorii, un egal și o înfrângere. Bournemouth e neînvinsă în ultimele 10 etape, în care a adunat patru succese și șase remize.

Echipele probabile din Bournemouth - Manchester United