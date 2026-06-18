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Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul Superligii din sezonul trecut cu 18 goluri marcate, a fost introdus în minutul 86 al meciului Elveția - Bosnia 4-1, la două minute după ce Vargas a făcut 2-0 pentru elvețieni.

Jovo Lukic, introdus pe final în Elveția - Bosnia 4-1

Atacantul Universității Craiova a fost trimis de selecționerul Sergej Barbarez în locul lui Ermedin Demirovic. Bosnia se afla, de asemenea, în inferioritate numerică din minutul 80, după cartonașul roșu încasat de Muharemovic din postură de ultim apărător.

În total, Jovo Lukic a prins pe teren doar 12 minute de joc. A intrat în minutul 86, iar partida s-a terminat în al optulea minut de prelungiri.

Pentru evoluția sa, vârful Universității Cluj a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5. El a apucat să le livreze coechipierilor săi două pase din trei încercări, nefiind decisiv la golul de onoare marcat de Mahmic în minutul 90+3.

Caseta meciului

ELVEŢIA: Kobel – Widmer (L. Jaquez 86), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Aebischer (Djibril Sow 72), Xhaka, Freuler – Rieder (R. Vargas 72), Embolo (Itten 89), Ndoye (Manzambi 72). SELECŢIONER: Murat Yakin

Kobel – Widmer (L. Jaquez 86), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Aebischer (Djibril Sow 72), Xhaka, Freuler – Rieder (R. Vargas 72), Embolo (Itten 89), Ndoye (Manzambi 72). SELECŢIONER: Murat Yakin BOSNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic 64)., Sunjic (Hadziahmetovic 86), Alajbegovic (Mahmic 90+1) – Demirovic (Lukic 86), Dzeko (Bajraktarevic 64). SELECŢIONER: Sergej Barbarez

Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic 64)., Sunjic (Hadziahmetovic 86), Alajbegovic (Mahmic 90+1) – Demirovic (Lukic 86), Dzeko (Bajraktarevic 64). SELECŢIONER: Sergej Barbarez Cartonaşe galbene: Elvedi 65 / Dedic 59, Dzeko 61

Elvedi 65 / Dedic 59, Dzeko 61 Cartonaş roşu: Tarik Muharemovic (Bosnia) min. 80

Tarik Muharemovic (Bosnia) min. 80 Arbitru: Joao Pedro Pinheiro (Portugalia)

Joao Pedro Pinheiro (Portugalia) Au marcat: Manzambi 74 și 90, Vargas 84, Xhaka 90+7 p./ Mahmic 90+3

Jovo Lukic a marcat golul Bosniei din remiza contra Canadei (1-1) în prima etapă a fazei grupelor CM 2026.