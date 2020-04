Gigi Becali o vede pe FCSB favorita la titlu! Patronul FCSB are strategia facuta pentru a o incurca pe CFR: "Avem sanse mari la titlu!" 

Gigi Becali are incredere in sansele echipei sale la titlu daca se va relua campionatul, oprit din cauza pandemiei de coronavirus.

Patronul FCSB a luat masuri pentru ca pandemia de coronavirus sa nu il afecteze din punct de vedere economic, injumatatind salariile jucatorilor sai pana la sfarsitul lunii decembrie.

Intr-un interviu la Digi Sport, Gigi Becali a declarat ca stie cum poate castiga titlul in acest sezon, in cazul in care se va relua campionatul, sustinand ca FCSB si Craiova sunt favorite in fata CFR-ului.

"Este posibil ca noi sa avem sanse mari la titlu dupa ce se va relua campionatul. Si noi, si Craiova. De ce? Pentru ca in loturile noastre sunt mai multi romani decat fotbalisti straini.

Acolo unde sunt straini, au mai plecat pe la casele lor si nu stiu daca s-au mai antrenat asa cum trebuie.

Credeti ca jucatorilor ca Djokovic, de 30 de ani, le mai arde acum de fotbal? Nu-i ma intereseaza, ei sunt preocupati acum de familie, de parinti. Cei tineri au o alta viziune, se gandesc la transferuri, au ambitie", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.