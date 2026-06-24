EXCLUSIV Se lucrează intens la un stadion din Superliga! Va fi gata în toamnă: ”Vor fi toate condițiile”

Se lucrează intens la un stadion din Superliga! Va fi gata în toamnă: ”Vor fi toate condițiile” Superliga
SPORT.RO
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Un stadion de 15.500 de locuri va găzdui meciuri în Superliga României în sezonul precedent.

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stadion petrosaniCorvinul Hunedoarahunedoarapetrosani
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Ținând cont de faptul că stadionul din Hunedoara va intra în proces de renovare, cei de la Corvinul vor disputa primele meciuri ale sezonului 2026-2027 pe stadionul ”Francisc Neuman” din Arad, după care ar urma să se mute mai aproape, la Petroșani, unde vor fi găzduiți de stadionul ”Petre Libardi”.

Stadionul din Petroșani va fi ”casa” Corvinului în Superliga României!

În această perioadă, autoritățile din Petroșani au demarat procedurile de modernizare ale stadionului, urmând ca acesta să fie pus la dispoziție pentru meciurile din Superligă abia în toamnă.

„La Petroșani ar fi mai aproape, costurile mai mici. Sperăm ca în august, poate septembrie, se vor termina lucrările. Nici nu știm ce să spunem cu siguranță. Noi am fost acolo și am discutat cu autoritățile. Ne-au asigurat că vor fi toate condițiile pentru a fi omologat la Liga 1. Dacă nu sunt în regulă, vă dați seama că cei de la LPF și FRF nu vor omologa stadionul.

Vestiarele se refac, și băncile de rezervă se refac. Au comandat și mobilier nou, se schimbă multe acolo. Au fost comandante scaune, cele două peluze nu aveau”, a spus Sorin Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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Stadionul din Petroșani a fost renovat complet în 2005, în urmă cu 21 de ani, și are o capacitate de 15.500 de locuri.

Corvinul Hunedoara, în cantonamentul din Slovenia

Nou-promovata se pregătește intens pentru noul sezon din Superliga României și a plecat deja în cantonament, acolo unde ar urma să dispute trei jocuri amicale, așa cum a anunțat clubul prin intermediul rețelelor de socializare:

  • 24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă slovenă
  • 28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei
  • 2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei
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