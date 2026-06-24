Ținând cont de faptul că stadionul din Hunedoara va intra în proces de renovare, cei de la Corvinul vor disputa primele meciuri ale sezonului 2026-2027 pe stadionul ”Francisc Neuman” din Arad, după care ar urma să se mute mai aproape, la Petroșani, unde vor fi găzduiți de stadionul ”Petre Libardi”.

Stadionul din Petroșani va fi ”casa” Corvinului în Superliga României!

În această perioadă, autoritățile din Petroșani au demarat procedurile de modernizare ale stadionului, urmând ca acesta să fie pus la dispoziție pentru meciurile din Superligă abia în toamnă.

„La Petroșani ar fi mai aproape, costurile mai mici. Sperăm ca în august, poate septembrie, se vor termina lucrările. Nici nu știm ce să spunem cu siguranță. Noi am fost acolo și am discutat cu autoritățile. Ne-au asigurat că vor fi toate condițiile pentru a fi omologat la Liga 1. Dacă nu sunt în regulă, vă dați seama că cei de la LPF și FRF nu vor omologa stadionul.

Vestiarele se refac, și băncile de rezervă se refac. Au comandat și mobilier nou, se schimbă multe acolo. Au fost comandante scaune, cele două peluze nu aveau”, a spus Sorin Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.