"El trebuie sa devina numarul 1 din toate punctele de vedere!" Gigi Becali s-a razgandit si nu il mai ia pe Nita! Ce portar ar putea fi titular la FCSB dupa ce fotbalul se va relua

Ultimele detalii despre posibilitatea revenirii lui Florin Nita la FCSB.

Dupa ce Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj din postura de jucator intrat in ultimele 6 luni de contract, Gigi Becali i-a interzis sa mai calce la baza de antrenament de la Berceni, iar in ultimele partide disputate de FCSB a aparat Andrei Vlad. Becali a fost sfatuit de cativa apropiati ai sai sa il aduca pe Florin Nita inapoi la echipa, dupa ce portarul face banca la Sparta Praga.

Intr-o interventie telefonica, ieri, la PRO X, Gigi Becali a spus ca s-a razgandit si nu il mai aduce pe Nita acum la echipa, in conditiile in care acesta are un salariu foarte mare la Sparta Praga, 20.000 de euro pe luna, iar pandemia de coronavirus va provoca o criza economica si in fotbal.

Presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a declarat ca Andrei Vlad ar putea sa apere poarta vicecampioanei Romaniei din vara, in conditiile in care Gigi Becali nu il va mai aduce pe Nita.

"Daca domnul Gigi Becali a spus ca nu se mai gandeste la aducerea lui Nita, atunci stie dansul ce stie, iar eu sunt sigur ca si-a facut toate calculele. Este clar ca nimeni nu o sa mai arunce cu banii pe transferuri in perioada urmatoare. Din vara noi ii vom avea pe Vlad, Tarnovanu si Niga, iar eu cred ca Andrei Vlad trebuie sa devina numarul unu din toate punctele de vedere.

A mai acumulat experienta, a ajuns la echipa nationala U21, unde este titular, a jucat si in cupele europene pentru noi, iar eu am mare incredere in el. Sunt sigur ca si el a castigat de la luna la luna incredere in fortele sale si nu o sa mai aiba emotii in meciurile importante. In aceasta situatie titularizarea lui Andrei Vlad este cea mai buna solutie, cu toate ca aducerea lui Nita era un plus pentru FCSB, dar asta e situatia. Oricum si la Praga se anunta zile grele cu banii, iar eu cred ca Nita o sa renunte la niste bani si pana la urma tot o sa se intoarca la FCSB", a declarat Duckadam, la Prosport.

Ce a declarat Gigi Becali, ieri, despre venirea lui Florin Nita

"Voi credeti ca mie imi mai arde sa bag bani in transferuri? Niciodata! Voi face si eu ca Gica Hagi. Voi promova tinerii de la academie. Nu ma mai intereseaza niciun Nita acum pentru ca nu sunt nebun sa ii dau salariu mare sau sa platesc suma de transfer pentru aducerea lui", a spus Gigi Becali la PRO X.