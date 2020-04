Pret REDUS pentru Gigi Becali: "Acum atat vreau pe el. Il dau maine!" Cat costa fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului

Gigi Becali a primit o noua oferta de pret pentru jucatorul pe care il doreste la FCSB.

Gigi Becali cauta un fundas central dupa ce l-a anuntat pe Planic ca nu mai face parte din primul 11 al echipei. Patronul ros-albastrilor a declarat ca va incerca sa il aduca pe Chindris de la Botosani, dar nu se pune problema sa ofere 1.5 milioane de euro in schimbul lui.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, spune ca este gata sa i-l dea lui Gigi Becali pe Chindris si maine, daca va primi un milion de euro in schimbul jucatorului:

"Daca imi da un milion astazi, eu il dau maine, dar pe mai putin nu il dau. Eu am vrut un milion si jumatate pe el. Sa spunem ca nu mai e un milion si jumatate, dar el e jucator de un milion. Nu cade fotbalul atat de tare", a spus Valeriu Iftime pentru AntenaSport.

Gigi Becali: "Va fi greu sa il aduc pe Chindris"

Gigi Becali declara in urma cu cateva zile ca va incerca sa il aduca pe fundasul de la Botosani doar daca Valeriu Iftime va mai lasa din pret:

"Il am pe Miron si o sa ma bazez pe el daca nu o sa reusim sa il aducem pe Chindris. O sa fie greu sa il mai aduc pe Chindris pentru ca Iftime tine la pret, iar eu nu mai sunt dispus sa bag bani multi in transferuri in plina criza financiara.

Pai jucatorii ce vor spune de mine atunci? Ca lor le reduc salariile, dar am peste 1 milion de euro sa dau pe Chindris, atat cat o cere Iftime pe el, corect? Dar oriocum nu o sa ii dea nimeni lui Iftime 1.5 milioane de euro pe criza asta. O sa vedeti voi", spunea Gigi Becali.