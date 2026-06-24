FOTO Finală Messi - Ronaldo la Mondial? Cum pot arăta meciurile din 16-imi, după ce 7 naționale și-au asigurat calificarea

Finală Messi - Ronaldo la Mondial? Cum pot arăta meciurile din 16-imi, după ce 7 naționale și-au asigurat calificarea CM 2026
SPORT.RO
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Runda a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar șapte naționale și-au asigurat deja calificarea în faza următoare, cea a șaisprezecimilor.

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ArgentinaPortugaliaLionel MessiCristiano RonaldoCupa Mondiala
Din articol

Germania, SUA, Mexic și Argentina sunt deja sigure că își vor câștiga grupele. De asemenea, Franța, Norvegia și Columbia și-au asigurat și ele biletele pentru fazele eliminatorii, însă trebuie să aștepte ultima rundă pentru a-și afla poziția din grupă.

Cum pot arăta meciurile din 16-imile Cupei Mondiale

Pe baza clasamentelor actuale și a meciurilor rămase de jucat, statisticienii de la Football Meets Data au creionat modul în care pot arăta partidele din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale. 

Unul dintre cele mai interesante dueluri ar putea fi Portugalia - Croația. Pentru a evita vicecampioana mondială din 2018, lusitanii trebuie să învingă Columbia în ultima rundă a grupei K și să termine pe primul loc.

De asemenea, un alt cap de afiș ar putea fi Brazilia - Japonia, cu condiția ca echipa lui Carlo Ancelotti să își câștige grupa după duelul cu Scoția, iar asiaticii să termine pe 2 în grupa în care Olanda este acum lider.

Tabloul creionat le are pe Portugalia și Argentina pe părți opuse, astfel că, în această variantă, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-ar putea întâlni doar în marea finală.

Programul etapei a treia din grupele CM 2026

22:00 Elveția - Canada (Grupa B), Vancouver - BC Place de Vancouver

22:00 Bosnia-Herțegovina - Qatar (Grupa B), Seattle - Seattle Stadium

Miercuri 25 iunie

01:00 Scoția - Brazilia (Grupa C), Miami - Miami Stadium

01:00 Maroc - Haiti (Grupa C), Atlanta - Atlanta Stadium

04:00 Cehia - Mexic (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium

04:00 Africa de Sud - Coreea de Sud (Grupa A), Monterrey - Monterrey Stadium

23:00 Curacao - Cote d'Ivoire (Grupa E), Philadelphia - Philadelphia Stadium

23:00 Ecuador - Germania (Grupa E), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

Joi 26 iunie

02:00 Japonia - Suedia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium

02:00 Tunisia - Olanda (Grupa F), Kansas City - Kansas City Stadium

05:00 Turcia - SUA (Grupa D), Los Angeles - Los Angeles Stadium

05:00 Paraguay - Australia (Grupa D), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

22:00 Norvegia - Franța (Grupa I), Boston - Boston Stadium

22:00 Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium

Vineri 27 iunie

03:00 Capul Verde - Arabia Saudită (Grupa H), Houston - Houston Stadium

03:00 Uruguay - Spania (Grupa H), Guadalajara - Guadalajara Stadium

06:00 Egipt - Iran (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium

06:00 Noua Zeelandă - Belgia (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver

Sâmbătă 28 iunie

00:00 Panama - Anglia (Grupa L), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

00:00 Croația - Ghana (Grupa L), Philadelphia - Philadelphia Stadium

02:30 Columbia - Portugalia (Grupa K), Miami - Miami Stadium

02:30 RD Congo - Uzbekistan (Grupa K), Atlanta - Atlanta Stadium

05:00 Algeria - Austria (Grupa J), Kansas City - Kansas City Stadium

05:00 Iordania - Argentina (Grupa J), Dallas - Dallas Stadium

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