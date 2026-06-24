Germania, SUA, Mexic și Argentina sunt deja sigure că își vor câștiga grupele. De asemenea, Franța, Norvegia și Columbia și-au asigurat și ele biletele pentru fazele eliminatorii, însă trebuie să aștepte ultima rundă pentru a-și afla poziția din grupă.

Cum pot arăta meciurile din 16-imile Cupei Mondiale

Pe baza clasamentelor actuale și a meciurilor rămase de jucat, statisticienii de la Football Meets Data au creionat modul în care pot arăta partidele din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

Unul dintre cele mai interesante dueluri ar putea fi Portugalia - Croația. Pentru a evita vicecampioana mondială din 2018, lusitanii trebuie să învingă Columbia în ultima rundă a grupei K și să termine pe primul loc.

De asemenea, un alt cap de afiș ar putea fi Brazilia - Japonia, cu condiția ca echipa lui Carlo Ancelotti să își câștige grupa după duelul cu Scoția, iar asiaticii să termine pe 2 în grupa în care Olanda este acum lider.

Tabloul creionat le are pe Portugalia și Argentina pe părți opuse, astfel că, în această variantă, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-ar putea întâlni doar în marea finală.