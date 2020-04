"Nu am avut de ales!" Gigi l-a adus sa fie stalp in aparare, insa a dezamagit CRUNT! Dezvaluiri de ultima ora ale jucatorului fortat sa semneze cu FCSB! Ce atac lanseaza la adresa lui Becali

Un fost jucator de la FCSB a povestit cum a ajuns sa semneze cu ros-albastrii.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Cristi Manea, a fost adus de Gigi Becali la club pentru a se impune in banda dreapta a apararii echipei lui Vintila, insa acesta nu a primit sansa sa se afirme, in locul sau fiind preferat Valentin Cretu. Manea a povestit ca nu a dorit neaparat sa semneze cu FCSB si explica cum a ajuns sa imbrace tricoul vicecampioanei Romaniei si care a fost motivul pentru care nu s-a impus.

"Nu am avut de ales. Cei de care apartin au asteptat pana in ultimul moment sa ma vanda. Au vrut sa merg in Serie B, dar consider ca puteam mai mult. Am principiile mele. Nu prea am mai avut de ales, dar n-a fost dorinta mea. Am vazut ca unii m-au criticat, ca am declarat altceva cand am semnat cu ei? Eu mi-as fi dorit sa ma intorc atunci la CFR, dar nu m-au lasat oamenii din Cipru. Am inteles ca au pus o clauza de 4-5 milioane, iar la FCSB le-au pus doar 2 milioane.

Conteaza multi si ca oamenii sa-ti acorde incredere. Automat, daca ai un jucator si nu-l bagi, cum sa-ti arate daca e bun sa nu e bun? N-au avut tragere sa ma bage. Am auzit ca vorbeanu unii ca mi-am relansat carierea la CFR. Nu mi-am relansat nicio cariera. Am 20 de meciuri in Belgia, doua titluri de campion, am jucat in natoonala. Cred ca am realizat ceva si am viitorul in fata", a declarat Manea, la Prosport.