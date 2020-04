Cuvantul lui Gigi e porunca pentru ei! O parte dintre jucatorii de la FCSB s-au intors la antrenamente in plina pandemie! Cine si-a facut aparitia la baza din Berceni! FOTO

O parte dintre jucatorii de la FCSB s-au intors la antrenamente.

Gigi Becali a anuntat zilele trecute ca la FCSB se vor relua antrenamentele, chiar daca este pandemie de coronavirus. Patronul ros-albastrilor le-a asigurat jucatorilor sai toate conditiile necesare la baza de pregatire de la Berceni, iar potrivit Prosport Florin Tanase, Ionut Vina, Ionut Pantiru, Adi Popa si Razvan Oaida au iesit astazi la antrenament.

Sursa foto: Prosport

"Asa cum stau 4-5 oameni in 100 de metri patrati de apartament, nu or putea sa stea in atatea hectare? O sa faca antrenamente jucatorii. Noua nu ne interzic ordonantele militare sa facem asta. Oamenii lucreaza, la biserica de exemplu, lucreaza incontinuu. Ordonanta militara nu interzice activitatea economica", a declarat Gigi Becali in urma cu cateva zile.