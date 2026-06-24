Roberto Mancini, fostul selecţioner al Squadrei Azzurra, pe care a condus-o la câştigarea Campionatului European în 2021, rămâne la rândul său un candidat serios, în condiţiile în care ar fi dispus să accepte un salariu de 2-2,5 milioane euro, net inferior celui solicitat de Conte, conform sursei citate.

Antonio Conte, mare favorit să preia naționala Italiei

Malago a menţionat în repetate rânduri necesitatea examinării bugetului FIGC înainte de a-şi asuma orice angajament, un comentariu interpretat ca o aluzie la dificultatea finanţării unei numiri precum cea a lui Conte.

Cu toate acestea, Giovanni Malago, cunoscut pentru abilitatea sa de a atrage sponsorizări şi parteneriate comerciale, a sugerat că ar putea fi deblocate surse suplimentare de finanţare pentru a face viabilă o astfel de numire.

Antonio Conte este în prezent fără club, după despărţirea de SSC Napoli, şi a rezistat până în prezent ofertelor profitabile venite din Arabia Saudită şi Turcia.

Fotbalul italian traversează o criză profundă la nivel de echipă naţională, după ce a a ratat calificarea la trei ediţii consecutive ale Cupei Mondiale, ultimul eşec conducând la despărţirea de selecţionerul Gennaro Gattuso, scrie Agerpres.