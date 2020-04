Un dinamovist n-are grija banilor, nici in somaj tehnic! A adus ultima victorie cu FCSB si acum e baby-sitter

Eroul lui Dinamo din ultima victorie cu FCSB nu are timp sa se plictiseasca acasa.

Vali Lazar a fost eruoul dinamovistilor din ultima victorie cu FCSB. Pe timp de pandemie este baby-sitter si copiii ii ocupa toata ziua.

"Gatitil 0...prefer sa-mi comand. Curatenia foarte rar, dar compensez in a sta cu copiii. Face sotia curatenie.

Cu doi copii nu stiu daca ai doua-trei ore libere cand poti misca ceva cand dorm ei la pranz", spune Vali Lazar.

In pauza de la fotbal, Lazar isi face ordine in garderoba. Lazar are o colectie de ceasuri si nu se plange de bani. Are un apartament in Doha pe care il inchiriaza.

"Imi plac ceasurile si imbracamintea. Sunt ceasuri care costa ceva si nu as vrea sa pun accent pe asta. Prefer sa am cateva care sa-mi placa si sa investesc banii cu cap pe viitor", mai spune Lazar.