Într-un interviu acordat recent pentru Vanity Fair, Jose Mourinho a fost întrebat de ce a acceptat să revină pentru al doilea mandat pe banca lui Real Madrid.

Jose Mourinho: ”Ce m-a făcut să revin? Istoria!”

”The Special One” a mărturisit că istoria clubului arată clar că Real Madrid este cel mai mare club din lume, iar oportunitatea de a antrena o astfel de echipă nu poate fi ratată.

”Ce m-a făcut să vreau să revin? Istoria. Istoria lui Real Madrid nu seamănă cu cea a niciunui alt club. Cred că tricoul alb are ceva magic. Istoria lui Real Madrid este diferită. Nu este vorba doar despre numeroșii campioni care au purtat acest tricou. Este vorba despre club și despre trofeele sale.

Desigur, există și perioade dificile, momente în care nu poți câștiga atât de mult pe cât ți-ai dori. Există întotdeauna etape în care trebuie să construiești și să reconstruiești. Dar asta face parte din ADN-ul lui Real Madrid. Astăzi este cel mai mare club din lume din multe puncte de vedere: social, economic și sportiv. Până la urmă însă, ceea ce rămâne sunt trofeele. Iar când vorbim despre Real Madrid, vorbim despre istoria și moștenirea fotbalului”, a spus Jose Mourinho pentru Vanity Fair.

Jose Mourinho: ”Voi încerca să-l ajut pe Mbappe să devină și mai puternic!”

Întrebat cum va rezolva criza în care Real Madrid s-a aflat la finalul sezonului trecut, dar și cum va gestiona criticile îndreptate împotriva lui Kylian Mbappe, cu toate că francezul a fost cel mai bun marcator al echipei, Mourinho nu s-a grăbit să lanseze ipoteze. Antrenorul a mărturisit că așteaptă mai întâi să îi cunoască pe jucători și abia apoi va încerca să găsească soluții alături de jucători.

Cert este că Mourinho are mare încredere în Kylian Mbappe și a transmis că vrea să îl ajute pe atacantul francez să își depășească nivelul.

”Cum gestionezi o situație ca aceasta? Trebuie să văd lucrurile cu ochii mei. Am nevoie să înțeleg aspecte pe care încă nu le cunosc. În acest moment, știu doar ceea ce citesc în ziare și văd la televizor. Trebuie să-i cunosc pe jucători.

Acum nu este momentul să vorbesc prea mult. Este momentul să rămân calm, să analizez, să comunic, să pun întrebări și să ascult răspunsurile, construind un dialog deschis și sincer. Obiectivul meu este să îi ajut pe jucători să se îmbunătățească, să ajut echipa să crească și să ajut clubul să fie mai bun.

Sunt aici pentru a-i ajuta pe toți: nu pentru a critica, nu pentru a vorbi cu orice preț, ci pentru a asculta. Singurul lucru pe care îl pot spune despre Kylian Mbappe este că este un jucător fenomenal și că voi încerca să-l ajut să devină și mai puternic decât este astăzi”, a adăugat Mourinho.