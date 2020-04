"Nu vreau sa intru intr-o caterinca de asta!" Alex Chipciu ii raspunde lui Gigi Becali dupa ce patronul ros-albastrilor l-a luat la misto! Ce i-a transmis fostul jucator al FCSB-ului

Din articol Ce a spus Gigi Becali

Alex Chipciu raspunde ironiilor lansate de Gigi Becali.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Alex Chipciu, i-a raspuns lui Gigi Becali dupa ce patronul ros-albastrilor a lansat o serie de ironii la adresa fotbalistului din cauza faptului ca a semnat cu CFR Cluj. Chipciu nu a stat prea mult pe ganduri si i-a oferit un raspuns lui Gigi Becali in urma declaratiilor facute de acesta.

"Am vazut acum ca si domnul Becali a spus ceva despre mine, vazusem prin ziar. Mi-e greu sa vorbesc. Adica mi-e greu. Mi-e si rusine sa vorbesc cu domnul Becali sa facem caterinca, adia la modul 'Ce faci, bre, nea Gigi? Ce mai faci? Ce ai mai facut?' Nu, vad lucrurile altfel, e fostul meu patron. Clar ca tine la noi, pentru ca vorbeste, daca nu te intereseaza si nu mai tii nu mai vorbesti de acea persoana, e clar, si asa vad lucrurile. Nici nu vreau sa intr-o caterinca din asta. Am un respect pentru oamenii care sunt mult mai in varsta decat mine si ce a mai zis nea Gigi, pai stai cam zis si eu nu stiu ce.

Chiar daca domnului Becali ii place mult la televizor, si ii place sa vorbeasca, ma abtin sa ii raspund, pentru ca am jucat la Craiova si, dupa meci, am spus ceva de Steaua, fara sa intep pe nimeni, nu am nicio rautate. Eu nu am nicio rautate fata de nimeni de la Steaua, nu m-am dus la CFR ca sa ii fac in ciuda cuiva de la Steaua sau sa demonstrez ca a zos domnul Becali ceva si eu ii demonstrez ce am facut. Eu imi vad doar de drumul meu, ma antrenez cat pot de bine si ma autodepasesc eu ca si jucator, dar, in rest, nu joc pentru oameni", a declarat Alex Chipciu, la Telekomsport.

Ce a spus Gigi Becali

"Stanciu as vrea sa se duca la CFR, ca sa clacheze CFR-ul cu el. Cand s-a dus Chipciu, m-am bucurat ca s-a dus. Ca eu tin foarte mult la el si ma ajuta foarte mult. Sa se duca si Stanciu si sa ma ajute la CFR, ca sunt prietenii mei", a spus Gigi Becali, la PRO X.