În weekend, la Bușteni, cele mai bune șase echipe din țară s-au duelat pentru calificarea în play-off, iar la final au fost stabilite formațiile care vor continua cursa pentru trofeu.

Cum arată și câte echipe participă în play-off-ul Campionatului Național de Oină, sportul nostru național

CSM Râmnicu Sărat a terminat pe primul loc în clasament, cu 13 puncte, după un parcurs solid în care a obținut patru victorii din cinci partide.

Pe următoarele poziții s-au clasat ACS Victoria Surdila-Greci, cu 12 puncte, și ACS Frontiera Tomis Constanța, cu 10 puncte.

Ultimul loc calificabil în play-off a fost ocupat de CS Stejarul Pârcovaci, care a încheiat cu 9 puncte.

În afara locurilor de play-off au rămas CS Biruința Gherăiești și CS Hida Sălaj.

Clasamentul final al sezonului regulat:

CSM Râmnicu Sărat – 13 puncte

ACS Victoria Surdila-Greci – 12 puncte

ACS Frontiera Tomis Constanța – 10 puncte

CS Stejarul Pârcovaci – 9 puncte

CS Biruința Gherăiești – 9 puncte

CS Hida Sălaj – 7 puncte

Spre deosebire de alte competiții interne, play-off-ul Campionatului Național de Oină Seniori se desfășoară sub forma a două turnee succesive.

La acestea participă cele patru formații calificate după sezonul regulat: CSM Râmnicu Sărat, ACS Victoria Surdila-Greci, ACS Frontiera Tomis Constanța și CS Stejarul Pârcovaci.