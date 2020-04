Tottenham, dupa modelul FCSB! Mourinho si jucatorii au fost surprinsi ANTRENANDU-SE in parc in ciuda izolarii 

Antrenorul lui Spurs a fost surprins alaturi de trei jucatori in Hadley Common ieri, desi oficialii echipei i-au avertizat pe fotbalisti sa nu incalce distantarea sociala, dupa ce au aparut in online doua filmari cu ei stand aproape unul de celalalt.

Un oficial al clubului a spus: "Tuturor jucatorilor le-a fost reamintit sa respecte distantarea sociala atunci cand se antreneaza in aer liber. Vom continua sa sustinem acest mesaj."

Insa, Jose Mourinho a fost surprins in parc, imbracat in echipamentul oficial de antrenament al clubului, conducand un antrenament cu 3 jucatori care stateau aproape unul de altul, iar conform Sun Sport, unul dintre ei ar fi fost Tanguy Ndombele. Antrenorul portughez ar putea fi sanctionat de politie.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb