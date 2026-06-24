Gruparea patronată de Gigi Becali a transmis oficial că Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor mai îmbrăca tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

„FCSB anunță că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

Clubul nostru le mulțumește pentru contribuție și le urează mult succes în carieră!”, a transmis clubul pe rețelele sociale.

Patru plecări dintr-un foc la FCSB

David Kiki mai avea contract până în vara anului viitor. Transferat în 2024, Kiki nu a reușit să se impună în primul „11” și a bifat doar 17 apariții în toate competițiile. Potrivit Transfermarkt, fundașul lateral este cotat la 300.000 de euro.

Baba Alhassan a avut o prezență mai consistentă în lotul campioanei. Mijlocașul ghanez a adunat 43 de meciuri pentru FCSB și a oferit două pase decisive.

La rândul său, Mamadou Thiam pleacă după un sezon în care a fost folosit frecvent. Atacantul cotat la 650.000 de euro a strâns 47 de partide în tricoul roș-albastru, reușind șapte goluri și două pase decisive.

Pe lista despărțirilor se află și Daniel Graovac. Fundașul central, evaluat la 350.000 de euro, a bifat 30 de meciuri pentru FCSB și a înscris un gol în sezonul recent încheiat.