Situatie incerta la FCSB! Becali i-a bagat in somaj tehnic, dar jucatorii nu stiu nimic. Ce se intampla cu cei renegati de patron

Sase jucatori de la FCSB se afla intr-o situatie incerta.

Becali a declarat in repetate randuri ca pandemia de coronavirus si lipsa veniturilor in aceasta perioada l-au fortat sa le reduca salariile cu 50% jucatorilor. Fotbalistii au fost de acord, exceptandu-l pe Planic, si au semnat actele de taiere a veniturilor.

Patronul FCSB a profitat de ordonanta data de Guvern si i-a bagat in somaj tehnic pe Balgradean, Stan, Gnohere, Popa, Momcilovic, jucatori care aveau salarii mari si de care acesta voia sa scape. In plus, Planic, pentru ca nu a fost de acord cu reducerea salariala, a fost adaugat si el acestei liste.

Potrivit DigiSport, niciunul dintre cei 6 jucatori nu a primit vreo instiintare de la club in acest sens si toti asteapta sa vada ce vor face in perioada urmatoare.

Jucatorii FCSB-ului au fost chemati de patron maine, 9 aprilie, la baza din Berceni, pentru a li se efectua testul la coronavirus.