Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”

Arbitrajul a fost unul controversat, existând cel puțin două faze cruciale interpretate într-o direcție împotriva reprezentatei României: penalty neacordat la Tavi Popescu în minutul 61 și fault premergător golului de 1-2 în minutul 32 asupra lui Daniel Bîrligea.

FCSB - Auda 2-3, confruntare contând pentru prima manșă din turul doi preliminar al Conference League, a fost arbitrată fără VAR de către o brigadă condusă de David Fuxman (Israel).

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La patru zile de la partidă, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a acuzat o viciere de rezultat. Latifundiarul este convins că echipa sa trebuia să beneficieze de două sau trei penalty-uri și că adversarii din Letonia au marcat dintr-un henț anterior nesesizat de arbitri.

Concluzia lui Gigi Becali a fost una fără echivoc: arbitrul israelian David Fuxman a distrus-o pe FCSB.

„Ratarea face parte din fotbal. Dacă ratezi, înseamnă că o ai acolo. Și cu Auda, dacă nu era arbitrul (n.r.- David Fuxman), era altul scorul. Am văzut și eu acum cum îl calcă pe Bîrligea la ultima fază.

Am avut două-trei penalty-uri, au dat gol din henț, ne-a distrus arbitrul ăla. Acum ne vin jucătorii, Joao Paulo a intrat, vine și Arad, care a avut o contuzie, n-a avut altceva.

O să intre și Gnahore. O să vină și Miculescu între timp. Mai avem și fundașul central pe care l-am luat acum (n.r.- Batubinsika). O să mai luăm un atacant, deci am gestionat bine”, a declarat Gigi Becali, la finalul jocului Csikszereda - FCSB 0-2, potrivit digisport.ro.

Returul Auda - FCSB este programat joi, 30 iulie, de la 19:00, și va fi transmis în exclusivitate de VOYO.