FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Reușitele acestui meci au fost semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Ce a spus Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre situația lui Ștefan Târnovanu, în contextul în care a fost titularizat în partida cu Csikszereda, după ce Gigi Becali a declarat că nu va mai apăra după greșelile din partida cu FK Auda.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că Târnovanu va fi titular în returul cu echipa din Letonia

„Târnovanu va juca la retur, pentru că eu am zis după meci că nu va apăra dacă ei (n.r. Marius Baciu și MM Stoica) țin cont de mine. Ei m-au sunt și mi-au zis că apără Târnovanu la meciul ăsta (n.r. cu Csiksezereda), de aia l-au băgat, ca să îi dea curaj în meciul cu Auda”, a declrat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali l-a lăudat pe Ricardo Pădurariu

La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a avut un singur favorit după prestația de la Miercurea Ciuc. Este vorba despre Ricardo Pădurariu, despre care latifundiarul din Pipera spuen că trebuie promovat definitiv în primul „11”.

„Am gestionat bine, deși am avut patru jucători tineri, ăsta e jocul care îmi place mie. Pădurariu ăla trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă. Chiar vorbeam cu MM că ăsta se apără mai bine, pentru că Radunovic joacă bine mijlocaș. Ăștia de la Csikszereda parcă nu sunt pregătiți deloc, noi am început tare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pădurariu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai FCSB-ului și a primit nota 7,9 din partea Flashscore.

Fundașul de 20 de ani a câștigat opt din cele 13 dueluri disputate, a reușit patru deposedări din cinci tentative și a recuperat șapte mingi.