Luptătorul care-l putea face KO pe Volodimir Zelenski se retrage din cursa prezidențială: „Mă votau mai mulți!”

Campionul ucrainean Oleksandr Usyk a pus capăt speculațiilor privind o eventuală carieră politică. Pugilistul neînvins a respins categoric ideea de a candida la președinția țării sale.
Potrivit publicației sport.ru, boxerul cu un palmares imaculat la profesioniști, având 25 de victorii în tot atâtea confruntări, nu intenționează să schimbe ringul pe scena politică. Deși s-ar putea baza pe susținerea unei părți importante a electoratului, potrivit unui studiu local, fostul deținător al tuturor centurilor mondiale de la categoria grea a ales să stea departe de politică pentru moment.