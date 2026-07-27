Luptătorul care-l putea face KO pe Volodimir Zelenski se retrage din cursa prezidențială: „Mă votau mai mulți!”

Luptătorul care-l putea face KO pe Volodimir Zelenski se retrage din cursa prezidențială: „Mă votau mai mulți!” Stiri
SPORT.RO
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Pugilistul cu victorii pe linie la profesioniști refuză să intre în ring cu Volodimir Zelenski.

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Oleksandr UsykVolodimir ZelenskiBoxUcraina
Din articol

Campionul ucrainean Oleksandr Usyk a pus capăt speculațiilor privind o eventuală carieră politică. Pugilistul neînvins a respins categoric ideea de a candida la președinția țării sale.

Potrivit publicației sport.ru, boxerul cu un palmares imaculat la profesioniști, având 25 de victorii în tot atâtea confruntări, nu intenționează să schimbe ringul pe scena politică. Deși s-ar putea baza pe susținerea unei părți importante a electoratului, potrivit unui studiu local, fostul deținător al tuturor centurilor mondiale de la categoria grea a ales să stea departe de politică pentru moment.

Fără ambiții politice

În ciuda sondajelor care îi indică o cotă de popularitate notabilă în rândul cetățenilor, Usyk a ținut să clarifice situația, tăindu-le elanul celor care îl vedeau implicat la cel mai înalt nivel în stat.

„Dacă aș fi avut cu adevărat astfel de planuri, cred că și mai mulți oameni ar fi votat pentru mine (n.r. - Usyk se referă la un studiu potrivit căruia 6% dintre ucraineni sunt gata să-l susțină). Dar nu am nicio intenție să candidez la președinție”, a transmis Oleksandr Usyk.

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