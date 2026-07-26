Atacantul de 26 de ani a înscris în minutul 16 al meciului cu Csikszereda, din etapa a doua a Superligii, după ce șutul său a fost deviat de un adversar și l-a păcălit pe portarul Pap.

Golul a venit la doar 13 minute după ce Risto Radunovic deschisese scorul pentru campioana României.

Primul gol după aproape un an pentru Dennis Politic

Reușita din Harghita este a patra pentru Dennis Politic în tricoul FCSB-ului și prima după aproape un an. Ultimul său gol data din 9 noiembrie 2025, în remiza spectaculoasă cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a a sezonului trecut.

Atunci, Politic a fost introdus pe teren în ultimele cinci minute, în locul lui David Miculescu, și a reușit să înscrie.

Echipele de start

CSIKSZEREDA (4-2-3-1): Pap - Paszka, Hegeduș, Palmeș, Trif - Csuros, Vereș (cpt.) - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel

Rezerve: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony

Absenți: Bakos (accidentat);

Antrenor: Istvan Szabo

FCSB (4-3-3): Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase (cpt.) - D. Popa, Stoian, Politic