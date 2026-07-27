De când a venit Dan Șucu la echipă, Rapid nu a găsit încă formula în care să obțină rezultatele așteptate, astfel că au schimbat în mai multe rânduri lotul de-a lungul ultimelor sezoane.

Giuleștenii speră să obțină calificarea în cupele europene la finalul sezonului 2026/2027 alături de Daniel Pancu.

Paul Iacob, dezamăgit după despărțirea de Rapid: „Mi-a lăsat un gust amar”

Fostul lider din vestiarul Rapidului a plecat din Giulești în vara anului trecut și a semnat cu Oțelul Galați, după ce Costel Gâlcă a decis că nu se va baza pe el.

Paul Iacob a mărturisit că felul în care a plecat de la „alb-vișinii” i-a lăsat un gust amar, dar a considerat-o ca pe lecție și a amintit de momentele speciale pe care le-a trăit la Rapid.

„Sunt supărat şi mi-a lăsat un gust amar acea despărţire. Nu m-aş fi gândit niciodată că aş pleca în acel moment de la Rapid. Dar am trecut peste şi fiecare îşi vede de viaţa lui şi de echipa lui.

Condiţii sunt, dar mai trebuie puse la punct anumite detalii, cum este baza de pregătire, pentru că nu este suficient doar un teren sau două de iarbă. Ai nevoie ca acea clădire să fie finalizată şi să ai cu adevărat condiţii de primă ligă acolo. Ştiu ce am trăit acolo şi, pur şi simplu, a fost un impas din care n-am mai putut să ieşim.

Nu o văd ca pe o dezamăgire, ci ca pe o adevărată lecţie. Am trăit acolo meciuri incredibile, meciuri în care nu credeam că mai putem reveni, şi am revenit. Am trăit şi satisfacţii, şi bucurii, şi regrete, dar nu pot să spun că sunt supărat pe această perioadă. Sunt foarte fericit pentru că am trăit acele clipe la Rapid.”, a declarat Paul Iacob.

Paul Iacob a petrecut trei sezoane și jumătate la Rapid și a adunat 63 de partide, șase goluri și două assist-uri în tricoul „alb-vișiniilor”.

800.000 de euro este cota fundașului de 30 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.