Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”

La scurt timp după fluierul final al partidei din Superliga, în care bucureștenii s-au impus prin golurile lui Risto Radunovic (3') și Dennis Politic (16'), atenția finanțatorului s-a mutat către traseul din cupele europene. Oficialul roș-albaștrilor este încrezător că echipa sa poate obține o victorie categorică în următoarea confruntare din Conference League, după ce în primul tur roș-albaștrii au pierdut cu 2-3.

Așteptări mari pentru duelul european și atac la arbitraj

„Părerea mea e că la Auda, excluzând atacul, cam tot în genul ăstora (n.r. Csikszereda). Ăștia au luat două goluri, că se apără, eu cred că lui Auda poți să îi dai patru-cinci goluri că ăia nu știu să se apere.

Am avut vreo două-trei penalty-uri, ne-a distrus arbitrul ăla. Am avut unul la Bîrligea, la ultima fază, când îl calcă”, a spus omul de afaceri la Digisport.