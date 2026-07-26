Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”

Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri” Superliga
SPORT.RO
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Patronul FCSB a prefațat duelul european cu letonii de la FK Auda, imediat după victoria obținută în deplasare la Miercurea Ciuc, scor 2-0 contra celor de la FK Csikszereda.

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Din articol

La scurt timp după fluierul final al partidei din Superliga, în care bucureștenii s-au impus prin golurile lui Risto Radunovic (3') și Dennis Politic (16'), atenția finanțatorului s-a mutat către traseul din cupele europene. Oficialul roș-albaștrilor este încrezător că echipa sa poate obține o victorie categorică în următoarea confruntare din Conference League, după ce în primul tur roș-albaștrii au pierdut cu 2-3.

Așteptări mari pentru duelul european și atac la arbitraj

„Părerea mea e că la Auda, excluzând atacul, cam tot în genul ăstora (n.r. Csikszereda). Ăștia au luat două goluri, că se apără, eu cred că lui Auda poți să îi dai patru-cinci goluri că ăia nu știu să se apere.

Am avut vreo două-trei penalty-uri, ne-a distrus arbitrul ăla. Am avut unul la Bîrligea, la ultima fază, când îl calcă”, a spus omul de afaceri la Digisport.

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Radunovic, în Csikszereda - FCSB / Foto Sport Pictures
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Întăriri pentru duelul din Conference League

Becali a oferit detalii și despre situația fotbaliștilor din lot, arătându-se încântat de faptul că în perioada următoare vor reveni alături de echipă mai mulți jucători de bază.

„E bine că am gestionat bine chestiunea asta. Vin jucători, uite Joao Paolo a intrat, intră și Arad, o să intre și Gnahore, vine și Miculescu între timp, o să mai avem un atacant, deci am gestionat bine”, a mai zis patronul echipei.

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