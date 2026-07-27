Partida decisivă se va disputa joi, de la ora 19:00, în Letonia, și va putea fi urmărită în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Înaintea confruntării, fostul atacant al roș-albaștrilor, Raul Rusescu, a identificat principala problemă a echipei lui Marius Baciu.

Raul Rusescu: „Faza defensivă a fost un eșec total”

Fostul internațional consideră că FCSB nu are probleme în atac, ci în apărare, iar o eventuală eliminare ar reprezenta un adevărat dezastru.

„Cred că faza defensivă a fost un eșec total. În schimb, faza ofensivă mi-a plăcut foarte mult. Pentru doar al doilea meci oficial al sezonului au creat multe ocazii.

Nu poți să fii la 100% încă de la primul meci. Atunci când e primul meci, te bucuri de rezultat. Nu te va costa atacul, atacul îți marchează golurile.

Dacă vor pierde calificarea, nu cred că o vor pierde din cauza atacului, ci din cauza modului în care au gestionat faza defensivă. Sper să nu se întâmple asta, pentru că ar fi un dezastru colosal”, a declarat Raul Rusescu pentru Digi Sport.

Dacă va elimina pe Auda, FCSB va întâlni în turul #3 preliminar câștigătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo Tirana (scor 1-1 în tur).

Trupa lui Becali ar urma apoi să fie cap de serie în play-off și ar putea evita „coloși” precum Atalanta, Ajax, Benfica, Sporting Lisabona sau Monaco.