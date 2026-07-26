Risto Radunovic și Dennis Politic au marcat încă din prima repriză, iar campioana a controlat jocul până la final.

Risto Radunovic, desemnat omul meciului

Potrivit specialiștilor de la Flashscore, cel mai bun jucător al partidei a fost Risto Radunovic, notat cu 8,5.

Muntenegreanul a fost folosit într-un rol neobișnuit, de mijlocaș, și a răspuns cu un gol, o prestație excelentă și banderola de căpitan după ieșirea lui Florin Tănase.

Radunovic a avut o precizie a paselor de 98% (47 din 48), șase pase progresive reușite, cinci dueluri câștigate din șapte și un gol marcat. După 76 de minute, a fost înlocuit cu Joao Paulo.

Pe locul al doilea în ierarhia FCSB s-a clasat Ricardo Pădurariu, cu nota 7,9, urmat de Octavian Popescu, intrat la pauză, care a primit 7,8. La polul opus, Florin Tănase a fost cel mai slab jucător al campioanei, cu nota 6,3.

De partea cealaltă, cel mai bine cotat fotbalist al Csikszeredei a fost fundașul Hegeduș, cu 7,7, în timp ce Zsolt Magyar a primit cea mai mică notă din echipa gazdelor, 5,8.

Pentru FCSB urmează returul cu FK Auda din turul #2 preliminar Conference League. Partida va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.