Londonezii vor să îl transfere pe veteranul Danny Welbeck, atacantul lui Brighton, ex-câștigător de Champions League, ajuns la vârsta de 35 de ani.

Potrivit The Athletic, oficialii de pe Stamford Bridge sunt optimiști că îl pot convinge pe Brighton să renunțe la fostul internațional englez, rămas cu doar un an de contract.

Danny Welbeck vine după două sezoane excelente în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, cu 10 goluri în stagiunea 2024/2025 și 13 reușite în sezonul trecut.

Welbeck are un CV „beton”

Danny Welbeck a trecut de-a lungul carierei pe la Manchester United, Arsenal, Watford și Brighton. În vitrina sa se regăsesc un trofeu UEFA Champions League (2007 / Man United), două titluri de campion al Angliei, două Cupe ale Angliei, două Cupe ale Ligii, trei Supercupe ale Angliei și un trofeu la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Cifrele atacantului născut la Manchester arată astfel: