FCSB și-a dorit să își întărească defensiva în această iarnă, după ce roș-albaștrii au avut destul probleme în acel compartiment de-a lungul acestui sezon.

Mario Tudose, urmărit de o formație de tradiție din Suedia

Fundașul lui FC Argeș a fost ținta lui FCSB în luna decembrie, dar piteștenii nu au ajuns la o înțelegere cu echipa bucureșteană și Mario Tudose a rămas la echipa antrenată de Bogdan Andone.

Fotbalistul de 21 de ani a continuat să aibă evoluții excelente și a intrat pe radarul lui AIK Stockholm, din informațiile Sport.ro și PRO TV.

Rămâne de văzut dacă echipa de pe poziția a șaptea din campionatul Suediei va lua decizia de a-l transfera pe Mario Tudose.

AIK Stockholm are în palmares 12 titluri de campioană în Suedia și 8 Cupe ale Suediei.

26 de partide a jucate fundașul de 21 de ani pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă decisivă.

Mario Tudose este cotat la un milion de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.