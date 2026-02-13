EXCLUSIV Gigi Becali își poate lua adio! Fotbalistul dorit de FCSB, gata să plece din Superliga

Gigi Becali își poate lua adio! Fotbalistul dorit de FCSB, gata să plece din Superliga Superliga
Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a dorit la FCSB ar putea pleca din Superliga.

FCSBGigi BecaliMario TudoseFC ArgesSuperliga
FCSB și-a dorit să își întărească defensiva în această iarnă, după ce roș-albaștrii au avut destul probleme în acel compartiment de-a lungul acestui sezon.

Mario Tudose, urmărit de o formație de tradiție din Suedia 

Fundașul lui FC Argeș a fost ținta lui FCSB în luna decembrie, dar piteștenii nu au ajuns la o înțelegere cu echipa bucureșteană și Mario Tudose a rămas la echipa antrenată de Bogdan Andone. 

Fotbalistul de 21 de ani a continuat să aibă evoluții excelente și a intrat pe radarul lui AIK Stockholm, din informațiile Sport.ro și PRO TV.

Rămâne de văzut dacă echipa de pe poziția a șaptea din campionatul Suediei va lua decizia de a-l transfera pe Mario Tudose.

AIK Stockholm are în palmares 12 titluri de campioană în Suedia și 8 Cupe ale Suediei.

26 de partide a jucate fundașul de 21 de ani pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă decisivă.

Mario Tudose este cotat la un milion de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Mario Tudose: "Rămân la FC Argeș până în vară, cel mai probabil"

Într-o săptămână în care presa din Italia a scris că Tudose este monitorizat de mai multe cluburi din Serie A, fundașul a transmis că sunt șanse mari să încheie sezonul la FC Argeș. De asemenea, internaționalul U21 a vorbit despre posibilitatea de a face pasul la naționala de seniori a României.

"Mă simt bine la Argeș. Sunt acasă, e clubul care m-a crescut. Mă bucur că mi-au dat încredere, că am reușit să fiu om de bază aici. Nu știu cât o să mai stau. Vom vedea, e foarte devreme să vorbesc. Probabil voi rămâne până în vară, cel mai probabil. Nu știu de unde apar articolele astea. Am văzut tot apar echipe din Italia, Arabia, dar eu nu știu nimic. Și domnul președinte a spus că pe numele meu nu există o ofertă oficială, deci nu știu dacă are rost să vorbim.

Eu sunt pregătit pentru națională. E visul oricărui jucător să joace pentru naționala României. Deocamdată, sunt la U21, sper din suflet să fiu convocat în continuare. Dacă dl selecționer va considera că merit, eu voi fi pregătit și voi da totul", a spus Tudose.

