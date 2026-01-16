Vineri seară, în primul meci din 2026 al Superligii, FC Argeș a învins FCSB, scor 1-0, după un gol înscris de Yanis Pîrvu în minutul 28. Piteștenii au făcut un nou pas mare spre play-off și au urcat pe locul 4, cu 37 de puncte, 3 sub liderul Universitatea Craiova.

Mario Tudose, după FC Argeș - FCSB 1-0: "Ne-am dorit mai mult decât ei astăzi"



Mario Tudose, integralist la formația piteșteană, a spus după meci că, în opinia sa, diferența dintre cele două echipe s-a făcut la capitolele dorință și agresivitate.



"Am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm. Noi credeam că vom bate FCSB, să știți. Noi mergem la victorie la fiecare meci, indiferent că jucăm cu Steaua, Dinamo sau Craiova. De foarte multe ori am jucat bine, am prestat un joc frumos și cred că și de asta avem punctele acumulate până acum.



Deocamdată e clar că suntem peste așteptări. Nimeni nu cred că avea obiectivul să fim în primele 6, dar acum, după ce am demonstrat că avem șanse reale, vă dați seama că luptăm până la ultimul meci din sezonul regulat.



Cred că am avut mai multă dorință și mai mult agresivitate. Ne-am dorit mai mult decât ei astăzi", a spus Mario Tudose.



Mario Tudose: "Rămân la FC Argeș până în vară, cel mai probabil"

Într-o săptămână în care presa din Italia a scris că Tudose este monitorizat de mai multe cluburi din Serie A, fundașul a transmis că sunt șanse mari să încheie sezonul la FC Argeș. De asemenea, internaționalul U21 a vorbit despre posibilitatea de a face pasul la naționala de seniori a României.



"Mă simt bine la Argeș. Sunt acasă, e clubul care m-a crescut. Mă bucur că mi-au dat încredere, că am reușit să fiu om de bază aici. Nu știu cât o să mai stau. Vom vedea, e foarte devreme să vorbesc. Probabil voi rămâne până în vară, cel mai probabil. Nu știu de unde apar articolele astea. Am văzut tot apar echipe din Italia, Arabia, dar eu nu știu nimic. Și domnul președinte a spus că pe numele meu nu există o ofertă oficială, deci nu știu dacă are rost să vorbim.



Eu sunt pregătit pentru națională. E visul oricărui jucător să joace pentru naționala României. Deocamdată, sunt la U21, sper din suflet să fiu convocat în continuare. Dacă dl selecționer va considera că merit, eu voi fi pregătit și voi da totul", a mai spus Tudose, care a fost titular la FC Argeș în toate cele 22 meciuri din acest sezon de Superliga.

