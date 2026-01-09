Mario Tudose (20 de ani), fundașul central de la FC Argeș dorit de FCSB și Dinamo, a dezvăluit în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro că este pasionat de pescuit.

Mario Tudose, pasionat de pescuit

Stoperul alb-violeților se rezumă însă la a avea doar un hobby, fără a captura propriu-zis peștii. Tudose a aruncat din milă în apă un crap de 18 kilograme și jumătate.

„Nu pescuiesc la răpitor, ci la crap. Recordul meu este un crap de 18 kilograme și jumătate. Bătălia cu el a durat vreo 15-20 de minute să îl scot din apă.



Normal că i-am dat drumul. Nu îmi place nici să mănânc pește și mi-e și milă de ei”, a transmis Mario Tudose, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Sergio Ramos, idolul lui Tudose

El a vorbit și despre idolul său din copilărie, Sergio Ramos, cu care nu se aseamănă în agresivitatea stilului de joc.

„Când eram mai mic, m-a impresionat Sergio Ramos. Nu sunt așa agresiv ca el, el era foarte agresiv. De multe ori și lovea, primea și cartonașe”, a mai povestit Tudose.