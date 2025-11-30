Dani Coman, președintele piteștenilor, a dezvăluit că FC Argeș i-ar putea pierde atât pe Leard Sadriu, cât și pe Mario Tudose în următoarea perioadă de mercato.

Dani Coman: ”Avem o discuție pentru Mario Tudose, la un preț de peste 2,5 milioane de euro!”

Chiar dacă în momentul de față nu există oferte concrete pentru niciunul dintre cei doi jucători, se pare că formația din Trivale este în discuții avansate cu mai multe cluburi din străinătate.

Coman a dezvăluit că unul dintre cluburile interesate de Mario Tudose, fundașul central aflat la un moment dat pe lista lui Gigi Becali, este dispus să plătească 2,5 milioane de euro pentru fotbalistul de 20 de ani.

Întrebat dacă un transfer la FCSB mai este ”în cărți” pentru Tudose, Dani Coman a mărturisit că, în ciuda discuțiilor apărute în urmă cu câteva luni, nu are nicio problemă cu FCSB, iar în cazul în care campioana României va veni cu o ofertă ”corectă” nu s-ar opune unui transfer.

În legătură cu Leard Sadriu, s-a speculat că acesta a ajuns la un acord cu gruparea din liga a doua din Germania, Holstein Kiel, însă Dani Coman spune că deocamdată nu există un acord între cele două cluburi. Totuși, președintele piteștenilor nu exclude ipoteza ca ambii fundași centrali să plece în această iarnă de la FC Argeș.

”Nu avem o ofertă concretă pentru niciunul (n.r. Leard Sadriu și Mario Tudose), dar sunt discuții avansate pentru amândoi cu echipe din străinătate. Avem o discuție pentru Mario Tudose, la un preț de peste 2,5 milioane de euro.

Eu nu am nicio problemă cu FCSB, pe mine mă interesează doar FC Argeș. Indiferent de echipa care îl va oferta pe Tudose, suntem deschiși la negocieri. Dacă el își va dori și dacă noi vom fi mulțumiți de ofertă, poate merge oriunde. E posibil să plece amândoi”, a spus Dani Coman la Fanatik.

