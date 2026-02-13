În Cupă, Craiova a deschis scorul prin Adrian Rus, în minutul 10. Daniel Bîrligea a egalat rapid, iar Florin Ștefan a readus gazdele în avantaj în minutul 54.

David Popa a stabilit scorul final, la scurt timp după ce a intrat pe teren. Remiza a trimis-o pe Craiova în sferturi, de pe primul loc al grupei B, cu 7 puncte. FCSB a încheiat pe 5 și a fost eliminată.

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off: „Nu ne interesează!”

În campionat, lupta este mult mai strânsă. Craiova este lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, cu câte 49. FC Argeș are 43, iar Botoșani și U Cluj câte 42. Sub linie se află CFR Cluj, cu 41, și FCSB, cu 40.

Becali știe că nu mai este loc de pași greșiți. „Dacă FC Argeș mănâncă bătaie, trebuie să facem măcar un egal cu Craiova. Botoșani cu U Cluj să facă un egal. Nu știu, ele joacă între ele. Trebuie să câștigăm și gata. Nu ne interesează nici egal, nici nimica”, a spus finanțatorul la Digi Sport.

Cu patru etape rămase, FCSB joacă duminică, 15 februarie, în deplasare la Craiova. Urmează meciul de acasă cu Metaloglobus, deplasarea la Arad, cu UTA, și duelul final, pe teren propriu, cu U Cluj.