Inițial, oficialii campioanei s-au înțeles cu Mario Tudose (20 de ani), de la FC Argeș, dar transferul ”s-a blocat”. Pe 8 septembrie se termină perioada de mercato din campionatul nostru.



Următoarele ore vor fi decisive pentru transferul fundașului central la FCSB. Dani Coman, președintele clubului din Trivale, spune că oficialii piteșteni au luat deja o decizie cu privire la viitorul internaționalului de tineret.



Dani Coman: ”Hotărârea este luată”



Tudose ar putea fi de vânzare dacă FCSB va înainta o ofertă cu ”prețul corect”, spune fostul portar.



„Astăzi sau mâine, până se termină perioada de transferuri, se va lua o hotărâre. Din punctul nostru de vedere, hotărârea este luată, orice jucător de la FC Argeș este de vânzare, dar la prețul corect. Dacă se va întâmpla acest lucru cu oricare alt jucător, suntem pregătiți să punem altceva în loc.



Noi am stabilit un preț, nici n-am apucat să dialogăm și să le spunem prețul pe care-l vrem. Nu era mare față de ce ofereau ei. Noi nu negociasem nimic, a fost prețul pus de domnul Becali, iar într-o negociere nu există doar o parte”, a spus Dani Coman, la Digi Sport.



Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.



350.000 de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)



Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

