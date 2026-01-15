Mario Tudose ar putea ajunge în Serie A încă din această iarnă

Mario Tudose (20 de ani), fundașul central și unul dintre căpitanii lui FC Argeș, s-ar putea despărți de formația piteșteană încă din această iarnă. Tuttomercatoweb scrie că Sassuolo (locul 11) și Lecce (locul 17) se numără printre echipele din Italia care îl monitorizează pe internaționalul U21.



"Se așteaptă mișcări curând, mai ales că marile cluburi din România sunt și ele interesate de Tudose și ar putea închide afacerea înaintea cluburilor din Italia", mai scrie TMW, cu o zi înainte ca FC Argeș să primească vizita lui FCSB în Superliga.



În vară, Mario Tudose a fost aproape de un transfer la FCSB, însă cluburile nu au mai ajuns la un acord. Ulterior, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova și-ar fi manifestat și ele interesul pentru fundașul central de la FC Argeș.

