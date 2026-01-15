NEWS ALERT Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB

Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB Superliga
România ar putea da un nou jucător în Serie A, conform celor mai recente informații din presa italiană.



Mario TudoseFC ArgesFCSBSassuoloLecce
Mario Tudose ar putea ajunge în Serie A încă din această iarnă

Mario Tudose (20 de ani), fundașul central și unul dintre căpitanii lui FC Argeș, s-ar putea despărți de formația piteșteană încă din această iarnă. Tuttomercatoweb scrie că Sassuolo (locul 11) și Lecce (locul 17) se numără printre echipele din Italia care îl monitorizează pe internaționalul U21.

"Se așteaptă mișcări curând, mai ales că marile cluburi din România sunt și ele interesate de Tudose și ar putea închide afacerea înaintea cluburilor din Italia", mai scrie TMW, cu o zi înainte ca FC Argeș să primească vizita lui FCSB în Superliga.

În vară, Mario Tudose a fost aproape de un transfer la FCSB, însă cluburile nu au mai ajuns la un acord. Ulterior, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova și-ar fi manifestat și ele interesul pentru fundașul central de la FC Argeș.

Mario Tudose, deținut de FC Argeș în coproprietate cu Benfica

Benfica, echipa la care Tudose a făcut doi ani de juniorat, deține 50% din drepturile federative ale fundașului central, astfel că suma de transfer va fi împărțită de FC Argeș.

Cotat de Transfermarkt la un milion de euro, Mario Tudose nu a ratat niciun meci din acest sezon. A fost titular în toate cele 21 de partide din Superliga și a reușit un assist.

"Tudose e unul dintre cei mai urmăriți jucători pe piața transferurilor din România și un jucător cheie la echipa U21 a României", este descrierea făcută de jurnaliștii italieni lui Mario Tudose.

