UTA s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș, în urma unei deplasări la Mioveni din runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al partidei a fost Marius Coman, care a înscris cu o lovitură de cap în minutul 67.

Piteștenii au cerut lovitură de la 11 metri la o fază în care Robert Moldoveanu a părut faultat destul de clar în careu. VEZI AICI ce s-a întâmplat.

Mario Tudose, despre un posibil transfer în această iarnă

Cu toate că jucătorul dorit de FCSB și Dinamo a fost urmărit de mai multe formații din campionate importante din afară, acesta a spus după înfrângerea cu UTA din Superliga ce decizie a luat.

Mario Tudose a dezvăluit că nu are nicio ofertă pe numele său și, cel mai probabil, va rămâne fotbalistul lui FC Argeș până la finalul acestei stagiuni.



„(n.r. Rămâi la FC Argeș?) Da. Sincer, nu știu de nicio ofertă oficială, au fost doar niște discuții. Nu cred că a ajuns în această iarnă nicio ofertă oficială. Cred că voi rămâne la Pitești cel puțin până la vară și cam atât”, a spus Mario Tudose.

26 de partide a jucate fundașul de 21 de ani pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă decisivă.

Mario Tudose este cotat la un milion de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

