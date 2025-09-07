Gigi Becali s-a hotărât după telenovela Mario Tudose: „Pe mine nu mă interesează”

Gigi Becali a adăugat însă că nu exclude varianta de a mai aduce un jucător în zona ofensivă la echipă.

Însă, în momentul de față patronul campioanei României a dezvăluit că nu va încerca să aducă alt fundaș central sau alt jucător U21 și se va baza pe jucătorii pe care îi are deja în club.

Omul cu banii de la FCSB a explicat cum va încerca să îl momească din nou pe Mario Tudose pentru a semna cu FCSB .

Gigi Becali a fost deranjat de felul în care au decurs negocierile cu oficialii formației nou-promovate din Superliga și i-a taxat pe aceștia.

„Roș-albaștrii” voiai să își betoneze soluțiile pentru jucătorul U21, dar Gigi Becali a anunțat următoarea mișcare după ce transferul fundașului de la FC Argeș a picat.

FCSB a încercat să îl aducă pe Mario Tudose de la FC Argeș în finalul perioadei de transferuri, dar nu s-a înțeles cu piteștenii și mutarea a picat.

„Îl avem pe Cercel, îl avem pe Toma, U21, mai avem un copil de 17 ani, mi-a zis MM că putem să-l punem şi pe ăla. Pe mine nu mă interesează, nu este vreo echipă care să mă atace pe mine în România, eu am nevoie de atacanţi, nu de fundaşi.” , a spus Gigi Becali la Prima Sport .

Mihai Stoica, dialog în contradictoriu cu Dani Coman, pe tema transferului lui Mario Tudose la FCSB: ”Înseamnă că minte Gigi!”

A urmat apoi o discuție în contradictoriu între Mihai Stoica și Dani Coman. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că era de față în momentul în care Dani Coman i-a închis telefonul lui Gigi Becali sub pretextul că este sunat de tatăl lui Mario Tudose, în timp ce tatăl fotbalistului se afla cu cei doi conducători de la FCSB.

Dani Coman a încercat să nege faptul că a spus că este sunat de tatăl fotbalistului și a transmis că a spus de fapt că este sunat de primarul Cristian Gentea, lucru negat de Mihai Stoica, cel care l-a invitat pe președintele lui FC Argeș la un test poligraf.

Mihai Stoica: ”Înseamnă că minte Gigi, asta este, clar că minte Gigi, dacă Gigi a spus că s-au înţeles”

Dani Coman: ”MM, tu mă cunoşti şi ştii că spun adevărul. Astea sunt toate discuţiile pe care le-am avut.”

Mihai Stoica: ”Dani, nu ştiu ce adevăr spui, pentru că eram de faţă când ai zis că te sună tatăl băiatului şi tatăl băiatului era cu noi şi nu suna pe nimeni”

Dani Coman: ”Tu erai de faţă?”

Mihai Stoica: ”Eram de faţă!”

Dani Coman: ”Am văzut și eu în ziar. Eu v-am spus că mă sună domnul primar”

Mihai Stoica: ”Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului!”

Dani Coman: ”Probabil aşa s-a înţeles”

Mihai Stoica: ”Deci ai spus primar şi am înţeles noi tatăl băiatului, ok”

Dani Coman: ”Nu am zis, pentru că eu ştiam unde e tatăl băiatului”

Mihai Stoica: ”Nu ştiai, credeai că a fost cu o seară înainte. Hai lasă... Ai spus tatăl băiatului!”

Dani Coman: ”Voi sunteţi deştepţi şi noi suntem ...”

Mihai Stoica: ”Hai să facem un test poligraf amândoi! Numai cu întrebarea asta! Eu mărturisesc că am fost şocat să aud aşa ceva, când eu stăteam cu Gigi şi cu Cristi Tudose. În fine, nu asta contează, dacă Gigi minte, asta e, Gigi minte”

Dani Coman: ”Păi eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”

Mihai Stoica: ”Gigi spune că ai negociat cu el. Cu mine nu”

Dani Coman: ”Tu n-ai fost de față. Am negociat ceva? V-am spus eu vreun preț?”

Mihai Stoica: ”Gigi mi-a spus că v-aţi înţeles la un milion de euro. Înseamnă că minte el dacă tu spui adevărul”

Dani Coman: ”Eu n-am negociat cu nimeni. Asta a fost oferta voastră, dar nu s-a negociat”

Mihai Stoica: ”Și atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului că nu vrea să vină?”

Dani Coman: ”Păi n-avea rost să mai discutăm, atât timp cât jucătorul nu voia și tatăl băiatului nu voia.”

Mihai Stoica: ”Am înțeles, deci nu erai înțeles cu Gigi. Noi am crezut că ești înțeles!”

Dani Coman: ”Exista interes și există interes ca orice jucător de la FC Argeș să se transfere, pentru care trebuie să vândă pentru a trăi!”

Mihai Stoica: ”Am înțeles, ce să zic, altceva n-aam ce să spun, dacă Gigi zice că s-au înțeles, Dani zice că nu s-au înțeles… Gigi zice una, Dani zice alta.”

Dani Coman: ”Nici azi nu era decis dacă să meargă sau nu!”

