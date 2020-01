Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie: se pregateste transferul SPECTACULOS al lui Florinel Coman! Atacantul a intrat in vizorul unei echipe COLOSALE

Florinel Coman a intrat pe radarul unei super echipe.

"Mbappe" Coman va reprezenta o adevarata lovitura pentru patronul ros-albastrilor in viitorul apropiat. Atacantul nu duce lipsa de oferte si Gigi Becali spera sa isi umple buzunarele cu banii de pe jucator.

Conform celor de la gsp, Florinel Coman a fost propus zilele trecute celor de la AS Roma. Agentii care au intermediat si alte transferuri in Liga 1 au dorit sa se ocupe si de posibila tranzactie spectaculoasa a lui Coman la AS Roma.

Transferul nu se poate realiza in aceasta iarna, echipa din capitala Italiei nedorind sa investeasca sume prea mari in aceasta perioada de transferuri, insa jucatorul va fi monitorizat in continuare si transferul se poate realiza in vara acestui an.

AS Roma este pe locul 5 in Serie A, cu 35 de puncte, la egalitate cu Atalanta care ocupa pozitia a 4-a, pozitie care duce in grupele Ligii Campionilor.

Florinel Coman este evaluat la 5.5 milioane de euro conform transfermarkt si a reusit in acest sezon pentru FCSB sa dea 12 goluri si 9 pase decisive.