"Daca face rugaciuni, poate sa faca si cozonaci si carnati, ce vrea el!" Reactie FABULOASA a lui Gigi Becali dupa ce a aflat placerile lui Vintila! Ce a spus patronul celor de la FCSB

Gigi Becali oferit o reactie fabuloasa.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a comentat in stilul sau caracteristic faptul ca Bogdan Vintila face cozonaci. Potrivit Prosport, acesta are anumite tabieturi pe care Gigi Becali nu le stia. Printre aceste tabieturi se numara si gatitul, in special cozonaci. Anul acesta a preparat 4, insa recordul a fost de 12.

"Eu nu stiam ca face cozonaci, dar nici nu ma interseaza ca face asta. Daca face rugaciuni, poate sa faca si cozonaci si carnati si tot, pe mine asta ma intereseaza, sa faca rugaciuni. Daca vrea Domnul ia campionatul si Dan Petrescu. Daca vrea Domnul imi da mie campionatul si daca as juca cu Real Madrid. O sa vedem in mai ce a vrut Domnul", a declarat Gigi Becali, la PRO X.