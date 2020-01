BREAKING NEWS | Ar putea fi transferul iernii in Liga 1! Ce a spus Gigi Becali despre revenirea lui Romario Benzar la echipa! Declaratii de ULTIM moment ale patronului de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre o posibila revenire al lui Romario Benzar la FCSB.

Gruparea italiana Lecce nu il mai doreste pe Romario Benzar, care ar putea pleca in aceasta iarna de la echipa. Fundasul roman a jucat doar 4 meciuri in tricoul lui Lecce in acest sezon, iar directorul sportiv al clubului a spus ca il va imprumuta pe Benzar la un club la care ar putea juca constant.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre o posibila revenire a lui Benzar la FCSB si a spus ca mereu va avea usile deschis pentru a veni sub comanda lui Vintila.

"Da! Oricand poate sa vina la noi Benzar", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

Directorul sportiv al celor de la Lecce, a declarat ca Romario Benzar va fi imprumutat in aceasta iarna.

"Atat Imbula, cat si Benzar au avut probleme de adaptare. Parerea mea despre ei ramane neschimbata, dar nu s-au acomodat si este normal pentru ei sa schimbe aerul. Vom incerca sa gasim variante de imprumut potrivite pentru ei", a declarat Mauro Meluso, directorul sportiv al celor de la Lecce.