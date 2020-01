"E posibil sa fie el!" Nici Man, nici Tanase, nici Coman! Gigi Becali a anuntat ce jucator poate pleca pe 70 de milioane de euro de la FCSB! Cand se va realiza transferul

Gigi Becali a vorbit despre transferurile de la FCSB.

In ultima vreme, a aparut zvonul ca Gigi Becali a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru Dennis Man, de la Birmingham, club care evolueaza in Liga a 2-a din Anglia. Gigi Becali a anuntat ca acesta nu a avut nicio oferta din Anglia si a anuntat ce jucator ar putea sa plece pe 70 de milioane de euro.



"Man nu are oferta din Anglia. Sunt numai zvonuri, impresarii vorbesc, fac tot felul de zvonuri. Ala de 70 nu acum o sa vina peste 3 ani. La ora asta nu am jucatori de 70 de milioane. E posibil sa fie Morutan, dar daca as avea jucator de 70 de milioane in acest moment, fiti sigur ca pe atat o sa plece, nu pe mai putin", a spus Gigi Becali, la PRO X.