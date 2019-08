"Gigi Becali inca n-are licenta PRO. Cand isi ia licenta, poate o sa avem mai multe sanse!" Imagini de ultima ora din vestiarul lui Coman si Tanase la Mlada Boleslav

Stelistii dau totul pentru calificare in fata cehilor de la Mlada Boleslav. Meciul incepe la 20:00, in direct la PRO TV!

Inaintea partidei, jucatorii vor lua o masa de fructe. In vestiar i-a asteptat o ordine perfecta! Coman si Tanase vor fi titulari in atac, alaturi de portughezul Moutinho, care joaca pe o pozitie neobisnuita pentru el, varf impins.



Romanii care au venit la meci n-au mare incredere in formula pregatita de Becali si Andronache. "Becali inca n-are licenta PRO. Cand isi ia licenta, poate o sa avem mai multe sanse", a spus un suporter venit de la Praga pentru a-si sustine favoritii.