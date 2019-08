MLADA - FCSB LIVE 20:00 PRO TV | 3 meciuri pentru o suma uriasa in conturi! Miza financiara a meciului din Cehia pentru FCSB: asta e obiectivul lui Becali

Mlada Boleslav - FCSB e LIVE de la 20:00 la PRO TV!

FCSB va lupta pentru calificarea in play-off-ul Europa League in deplasare, in Cehia, pe terenul adversarei Mlada Boleslav, dupa ce in tur, la Giurgiu, scorul a fost 0-0.

Stelistii trebuie sa se regaseasca dupa o perioada nu tocmai buna in campionat. FCSB a pierdut 3 meciuri consecutive in Liga 1, record negativ pe care nu il mai facusera din 2002 incoace.

Calificarea in grupele Europa League este marea miza pentru FCSB. Accederea in aceasta faza a competitiei ar aduce in conturile echipei peste 10 milioane de euro.

Acesta este si obiectivul patronului FCSB, Gigi Becali, care nu s-a sfiit sa spuna ca pe el il intereseaza banii si ca e gata sa sacrifice campionatul pentru a lua banii din competitia europeana.

"Nu ma intereseaza campionatul, tot ce ma intereseaza acum e Europa League.

Suporterii trebuie sa inteleaga ca asta este strategia mea de a ma califica in Europa. Eu nu sunt idiot sa arunc cu banii in foc. Daca nu ma calific anul asta si nici anul viitor, eu dau echipa cui vrea, ca nu sunt idiot. Daca nu ai bani, te duci ca CFR in insolventa, ca Dinamo. Exista vreun club decat FCSB care n-a trecut prin insolventa, faliment?", a spus Gigi Becali la PRO X.