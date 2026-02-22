Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.

Președintele clubului 3 Kids Sport a criticat pasivitatea actualei administrații federale în privința echipelor de tradiție care ajung în pragul colapsului. În viziunea sa, forul fotbalistic ar trebui să se implice direct în salvarea acestor branduri.

„Cred că acest caz CSA Steaua este doar un exponent al problemei generale cu care se confruntă fotbalul românesc. La momentul actual CSA Steaua este un club departamental, precum CS Dinamo. Cluburile departamentale nu au voie să participe în Liga 1, ligă profesionistă de fotbal. Liga Profesionistă nu se poate schimba, ăsta trebuie să fie formatul, așa a venit de la UEFA.

Cu alte cuvinte, ce trebuie făcut? Trebuie schimbată forma de organizare a CSA Steaua. Secția să rămână, dar să se ocupe doar la nivel de fotbal de masă sau fotbal amator. Însă dacă există oameni pasionați și dornici să păstreze suporterii, tradiția, palmaresul, trebuie să fie preocupați și să atragă oameni privați care să țină Steaua în viață. Dar trebuie să fii dispus să o cedezi. Altfel, dacă nu se poate duce în Liga 1, Federația nu poate să zică «ok, treceți». Astea sunt regulile impuse de UEFA. Bineînțeles că FRF se poate implica, poate fi un arbitru. Eu asta aș face.

De multe ori, Răzvan Burleanu este spectator. El nu iese în față. Președintele Federației Române de Fotbal trebuie să fie implicat, trebuie să fie arbitru, trebuie să-și asume ceva. Când vine vorba de clubul Steaua sau despre cluburi de tradiție, trebuie să se implice. Fotbalul românesc are o problemă la acest nivel. Cluburi de tradiție dispar și reapar. Dacă e să analizăm fotbalul românesc la ce nivel este, cel mai bun indicator este reprezentat de cluburile care s-au desființat. În 2014-2015, în cupele europene aveam Steaua, Pandurii Târgu Jiu și Astra. Și s-au desființat sau și-au redus activitatea. Au mai fost și alte cluburi de care ar fi trebuit să se aibă mai mare grijă. Cred că Federația ar fi trebuit să se implice astfel încât aceste cluburi să aibă continuitate. Partea bună la CSA Steaua este că mai promovează juniorii. Trebuie văzut exact dacă sunt pe pierdere sau sunt pe…”, a transmis Ilie Drăgan, potrivit ProSport.

Strategie axată pe menținere și creșterea juniorilor

În discuția despre viitorul clubului militar, Drăgan a punctat că bugetul ar trebui ajustat pentru nivelul eșalonului secund, iar obiectivul principal să devină promovarea tinerilor jucători.

„Da, ar trebui să gândească lucrurile în felul acesta, dar dacă își permit din punct de vedere al bugetului. Dacă bugetul CSA Steaua este un buget de promovare, atunci e o problemă. Eu nu știu care este bugetul lor la nivel de echipă de Liga 2. Bugetul ar trebui să fie unul de mijloc sau mai jos. Să reziste la nivelul Ligii 2 și să promoveze copii. Nu trebuie atenția orientată către promovare în Liga 1, ci doar către menținere”, a adăugat candidatul la șefia FRF.

Dincolo de jocurile de culise, situația sportivă a echipei nu este una favorabilă. În acest moment, secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei ocupă locul 8 în Liga 2. După 18 runde, roș-albaștrii au strâns 30 de puncte, înregistrând trei eșecuri consecutive în ultimele meciuri. Chiar și așa, Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dat asigurări publice că nu va abandona echipa și că va continua să caute soluții legale pentru a obține dreptul de a juca în prima ligă.