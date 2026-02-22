Cele două echipe își dau întâlnire duminică după-amiază, de la ora 15:00, la Mioveni, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe stadionul ”Orășenesc”.

Istvan Kovacs va fi la ”centru”, ajutat în benzi de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. La VAR au fost delegați Adrian Cojocaru și Cosmin Bojan. Cristian Moldoveanu va fi arbitrul de rezervă, iar Adrian Comanescu, observatorul arbitrilor.

FC Argeș - Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00 | Piteștenii țintesc play-off-ul

FC Argeș se află pe locul șase în clasament cu 43 de puncte. După 27 de etape, piteștenii au bifat 13 victorii și patru remize, la care s-au adăugat 10 înfrângeri.

De cealaltă parte, Farul ocupă locul 11 cu 37 de puncte. ”Marinarii” au în clipa de față 10 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 eșecuri.