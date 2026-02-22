Marko Momcilovic, fost stoper și fundaș central stânga la FCSB, s-a retras din cariera de fotbalist profesionist la vârsta de 38 de ani.

Marko Momcilovic s-a retras din fotbal

Momcilovic a evoluat pentru campioana en-titre a României între anii 2016 și 2020. A fost transferat de la Pandurii Târgu Jiu în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Sârbul a impresionat alături de roș-albaștrii prin calitatea arătată în centrul apărării și prin precizia centrărilor când evolua în flancul stâng al defensivei.

Per total, Marko Momcilovic a strâns la FCSB 96 de meciuri, în care a marcat nouă goluri și a oferit nouă pase decisive. Și-a trecut, de asemenea, în palmares Cupa României (2020) și Cupa Ligii (2016).

Anterior, în România, Momcilovic a jucat la defuncta Pandurii Târgu Jiu în 108 de meciuri, în care a marcat zece goluri și a furnizat opt pase decisive.

S-a despărțit cu scandal de FCSB

Marko Momcilovic și-a reziliat contractul cu FCSB în septembrie 2020, după o perioadă în care fundașul a fost scos din calculele echipei, chiar dacă putea să joace și chiar dacă era nevoie de el.

Momcilovic a plecat cu salarii restante, fiind pus de club în șomaj tehnic. Gigi Becali voia să economisească bani, la acea vreme, în contextul pandemiei.

Ultimul club din cariera lui Momcilovic a fost Dubocica, aflată în eșalonul secund al fotbalului din Serbia.