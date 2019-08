MLADA BOLESLAV - FCSB: Leo Grozavu, propunere SOC pentru banca ros-albastrilor: "Eu sunt direct, va spun ce s-a intamplat!" 

Mlada Boleslav - FCSB e azi, ora 20:00, in direct la PROTV, pe Sport.ro si facebook.com/www.sport.ro.

FCSB merge in Cehia sa lupte pentru calificarea in playoff-ul Europa League dupa 0-0 in tur cu Mlada Boleslav. Echipa lui Vergil Andronache, antrenorul interimar, a avut mai multe ocazii de gol, inlusiv si o bara, insa nu a reusit sa inscrie, iar acum e obligata sa o faca pentru a merge mai departe.

Andronache a sacrificat meciul cu Voluntari din Liga 1 pentru returul cu Mlada, iar azi e un meci de totul sau nimic pentru el. Gigi Becali i-a promis ca il va pastra in functie daca va califica FCSB in grupele Europa League.



Anamaria Prodan a vrut sa-l propuna pe Leo Grozavu la FCSB!

Leo Grozavu a negociat recent cu Dinamo, insa nu a mai ajuns in Stefan cel Mare. El spune ca Anamaria Prodan i-a propus sa mearga la FCSB, insa a refuzat.

"Eu sunt o persoana directa, spun exact ce s-a intamplat. Ana mi-a spus ca ma poate propune la FCSB, dar eu i-am transmis ca nu e cazul.

Am jucat 6 ani la Dinamo, nu pot sa ajung la un club rival. In plus, acolo exista o conducere care nu accepta ca un antrenor sa-si faca treaba. Din nefericire pentru noi, cele mai mari cluburi ale Romaniei au ajuns intr-o situatie in care sunt refuzate de antrenori”, a spus Grozavu, potrivit Gazetei Sporturilor.

Grozavu crede ca FCSB va avea un meci greu diseara in Cehia.

"Nu inteleg de ce toata lumea crede ca FCSB se va califica usor. Nu ii va fi usor cu Mlada Boleslav. Cei de acolo au nevoie in primul rand de oameni in interiorul clubului care sa-i motiveze pe jucatori", a mai spus Grozavu.