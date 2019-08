Dezvaluiri IREALE din vestiarul FCSB! Tanase si Coman ar fi iesit din sala in timp ce Andronache facea tactica pentru meciul cu Mlada Boleslav: "Te-ai ajuns si tu antrenor la FCSB"

Informatii incredibile din vestiarul FCSB inaintea returului cu Mlada Boleslav!

Conform Fanatik, Tanase si Florinel Coman i-au lasat masca pe colegii lor si pe antrenorul Andronache cu gestul facut la sedinta tehnica dinaintea meciului cu cehii.

Sursa citata sustine ca Tanase si Coman ar fi parasit din senin camera in care Andronache le vorbea stelistilor. I-ar fi aruncat si cateva cuvinte: "Lasa-ne, bre, ca ajunge! Te-ai ajuns si tu acum antrenor la FCSB!" Andronache le explica jucatorilor ce asteapta de la fiecare dintre ei pe baza studiului facut pe meciul tur.

Andronache a ajuns la FCSB alaturi de Mihai Teja, la inceputul anului, apoi a continuat ca secund si in mandatul lui Bogdan Andone. Antrenorul spera sa primeasca definitiv postul de la Gigi Becali. Patronul FCSB se gandeste sa continue cu Andronache pe banca in cazul unei calificari in grupele Europa League.